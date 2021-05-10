В австралійській школі виявили гігантську міль: фото рідкісної комахи

В початковій школі австралійського штату Квінсленд виявили гігантську деревну міль. Рідкісну комаху побачили будівельники, які облаштовували нові класні кімнати.

Навчальний заклад Mount Cotton State School розташований біля тропічного лісу. За словами керівництва, на території часто можна зустріти різних диких тварин.

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В школі Квінсленду знайшли гігантську міль

Рідкісну гігантську деревну міль виявили під час будівництва в австралійській школі Mount Cotton State School. Самки тварини можуть важити до 30 грамів і мати розмах крил до 25 сантиметрів.

Як розповів співробітник Квінслендського музею, Endoxyla cinera проживає на прибережних територіях від Квінсленду до Нового Південного Уельсу. Ці комахи прогризають ходи в стовбурах евкаліптів і їдять деревину.

Дорослі представники цієї деревної молі живуть надзвичайно короткий проміжок часу – всього кілька днів. Вони помирають одразу після спарювання та відкладання яєць.



Гігантська деревна міль в Австралії / Фото Mount Cotton State School

Попри величезні розміри самок тварини, самці можуть бути меншими вдвічі. "Зазвичай люди не бачать їх з розпростертими крилами, тому не розуміють, наскільки вони великі. Але якщо ви їх справді піднімете, комахи виявляться дуже тяжкими", – пояснив співробітник Квінслендського музею.

Учням запропонували написати твір про рідкісну знахідку

Будівельники, які й виявили деревну міль під час робіт у школі, зробили фото. Згодом світлини опублікували на фейсбук-сторінці Mount Cotton State School.

Учням деяких класів запропонували написати твори про рідкісну деревну міль. Директорка навчального закладу Меган Стюард назвала таку знахідку "дивовижною". Вона пригадала, до школи часто "навідувалися" такі дикі тварини, як:

великоноги східні (птахи родини сміттєвих курей);

валабі (ссавці родини кенгуру);

коали;

качки;

змії;

черепахи.

"Але гігантська деревна міль – це те, чого ми ще ніколи раніше не бачили", – зауважила Меган Стюард.