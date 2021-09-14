Австрія не прийме жодного біженця з Афганістану: канцлер назвав причину

Австрія не має наміру прийняти жодного біженця з Афганістану. Попри те, що в державі живе четверта за величиною афганська громада у світі.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц. За його словами, інтеграція афганців дуже важка, тому держава займає реалістичну позицію.

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"Ми не приймемо жодного біженця, поки я при владі. Всім зрозуміло, що політика біженців 2015 року не може бути рішенням ні для Кабулу, ні для Європейського Союзу", – наголосив він.

Наша позиція реалістична – інтеграція афганців дуже складна і вимагає багато енергії, яку ми не можемо собі дозволити,

– сказав Курц.

Таке рішення, мовляв, ухвалили в державі через низький рівень освіти афганців і розбіжності в цінностях. Крім того, він вважає, що понад половина молодих афганців, які живуть в Австрії, підтримують прояв насильства, якщо їхню релігію зачепити.

Австрія підтримує сусідні країни Афганістану

Водночас як відзначив Курц, Австрія підтримує сусідні з Афганістаном країни, зокрема фінансово. Держава виділяє їм 20 мільйонів євро для того, аби допомогти та захистити афганців.

Країни приймають біженців з Афганістану

В Європарламенті заявили, що жодна країна Євросоюзу не погодилася масово приймати біженців з Афганістану.

Наприкінці серпня Канада повідомила, що прийме до 5 тисяч афганських біженців, яких евакуювали США.

На території Афганістану досі перебувають понад 100 українців.

Міністерство закордонних справ Узбекистану заявило, що країна не прийматиме афганців.

Про таке ж рішення заявили ПАР, Угорщина та Польща.

. За останні роки в Австрію прибули понад 44 тисяч афганців.