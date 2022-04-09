Австрія підтримує санкційну політику проти Росії й долучення України до ЄС, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Австрія підтримує санкційну політику проти Росії. Ба більше, країна також виступає за долучення нашої країни до ЄС.

Володимир Зеленський заявив про це під час вечірнього звернення 9 квітня – на 45 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Також президент пригадав, що увесь європейський проект – це мішень для Росії.

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Канцлер Австрії пообіцяв санкції проти Москви

Володимир Зеленський заявив, що був задоволений почути від канцлера Австрії запевнення, що для його країни принципово примусити Росію до миру, як і для інших держав.

Почув і обіцянку того, що Австрія разом з партнерами по Євросоюзу продовжить санкційну політику проти Росії, поки не відбудеться повне відновлення реальної безпеки в нашому регіоні, поки Росія не забере всі свої сили з української суверенної території,

– заявив Зеленський.

Також запевнив, що Карл Негаммер підтримав чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Євросоюзу.

Ба більше, президент Володимир Зеленський подякував Негаммеру за:

пожежні та рятувальні машини та інше обладнання для України;

а також – за пальне.

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