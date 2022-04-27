Австрія розробляє плани відмови від російського газу

Увесь цивілізований світ жорстко реагує на вторгнення Росії в Україну. Зокрема, Австрія планує відмовитися від газу країни-агресорки.

Про це розповів федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен. Він зауважив, що обговорив шляхи відмови від російського блакитного палива з міністеркою енергетики Леонорою Гевсслер.

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Австрія планує відмовитися від російського газу

Ван дер Беллен розповів, що 26 квітня під час розмови з Гевсслер погодився з тим, що слід швидко зменшити залежність Австрії від імпорту російського природного газу. Водночас країна повинна розширити використання відновлюваних джерел енергії та прискорити заходи щодо підвищення ефективності.

Федеральний уряд працює над планом виходу російського природного газу. Я вітаю це, тому що час має основне значення. Не лише через загарбницьку війну Росії проти України, а й із міркувань захисту клімату,

– зазначив федеральний президент.

Зауважте, що раніше федеральний канцлер Карл Негаммер заявив, що приблизно 80% природного газу, який використовують в Австрії для виробництва енергії, – російський. Уряд вживає заходів, аби позбутися цієї залежності, однак це не швидкий процес.

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