Австрія увійшла в політичну кризу: відставки канцлера Курца вимагають партнери по коаліції

В Австрії набирає обертів політична криза через корупційну справу щодо канцлера Себастьяна Курца. Наразі його партнери по коаліції вимагають змінити главу уряду.

Партія "Зелених" є молодшим партнером по коаліції з партією Себастьяна Курца. Вона провела переговори з трьома опозиційними партіями, які вже закликали канцлера піти у відставку, а також планують подати вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту.

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В Австрії вимагають нового прем'єр-міністра

Однак для успіху відповідного рішення необхідно, щоб "Зелені" його підтримали. 8 жовтня керівництво партії "Зелених" оголосило, що не хоче продовжувати союз із канцлером Себастьяном Курцем.

Натомість – вимагають від його Австрійської народної партії запропонувати іншу "бездоганну кандидатуру" на посаду прем'єр-міністра.

На 12 жовтня запланували спеціальне засідання парламенту, присвячене розслідуванням проти Курца та обшукам у канцелярії і штаб-квартирі його партії. Обшуки в канцелярії Курца та в штаб-квартирі консервативної Австрійської народної партії провела прокуратура.

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