Австрія відмовилася від імпорту російської нафти

Австрія припинила імпорт російської нафти після того, як Росія вторглася з війною в Україну. Австрії вдалося замінити російську нафту іншими ресурсами з ринку.

Казахстан – основний постачальник нафти в Австрію

Австрії відносно легко вдалося відмовитися від нафти з Росії, оскільки основним постачальником цього ресурсу є Казахстан.

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Згідно з даними Статистичного управління Австрії та Асоціації нафтової промисловості, імпорт російської нафти становив близько 7,8%.

Закупівля нафти у Росії завжди була дуже маленькою, з початком війни ми замінили її іншою нафтою з ринку,

– сказав представник нафтогазової компанії OMV.

Натомість частка імпорту нафти з Казахстану становить 38,9%. Казахстан вже багато років є основним постачальником нафти до Австрії.

Частка імпорту нафти з Лівії та Іраку складають 22,1% та 20,7% відповідно.

Українські та міжнародні експерти відстежують шляхи транспортування російської нафти. Росії вдалося обійти обмеження завдяки Казахстану.

Група експертів виявила поставки казахської нафти, які містять частину таємно завантаженої російської нафти.

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