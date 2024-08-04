Австрія визначилася, до якого року відмовиться від російського газу
Джерело:Kurier
Австрії планує відмовитись від російського газу до 2027 року. Ці терміни збігаються з цілями ЄС, вони мають бути прописані в новій австрійській стратегії безпеки.
Наразі частка російського природного газу в австрійських трубопроводах становить від 80 до 90 відсотків. Лише за минулий рік Австрія заплатила "Газпрому" близько 4 мільярдів євро.
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Залежність Австрії від російського газу
В уряді Австрії побоюються, що залежність становить небезпеку для економіки. Одностороннє обмеження поставок призведе до зростання цін на газ для домогосподарств і промисловості.
Однак, цей ризик можна зменшити через контрольований вихід, який буде закріплений в новій австрійській стратегії безпеки.
Уряд має завершити роботу, щоб готову стратегію можна було представити протягом наступних кількох тижнів.Довідково. За перші 6 місяців 2024 року збитки "Газпрому" перевищили 5,5 мільярдів доларів. Це вдвічі більше ніж в аналогічний період минулого року.