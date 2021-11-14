Австрія вводить локдаун для невакцинованих від COVID-19
14 листопада 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:DW
Австрія з 15 листопада вводить локдаун для невакцинованих громадян. Про відповідне рішення повідомив канцлер Александр Шалленберг.
За словами політика, у країні необхідно підвищити рівень вакцинації. Канцлер наголосив, що невакцинованим дозволять виходити з дому з певною метою.
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Зокрема, щоб купити продукти, сходити на роботу або відвідати лікарів.
Через погіршення епідеміологічної ситуації Австрія 8 листопада посилила карантин. Обмеження тоді стосувалися також невакцинованих.
Зокрема, людям, які не щепилися від COVID-19, заборонили відвідувати:
- ресторани;
- спортивні заходи;
- готелі;
- перукарні.
Пункт вакцинації відкрили у віденському борделі
- Австрія вирішила креативно привернути увагу до вакцинації. Зокрема, пункт вакцинації відкрили у віденському борделі Funpalast. Менеджер борделю Пітер Ласкаріс заявив, що щеплення потрібно робити в "турборежимі".
- Перші вакциновані отримали бонуси: їм вручили сертифікати на безкоштовне відвідування сауни.
- За даними ЗМІ, бордель продовжує працювати під час проведення щеплень.