Австрія вводить локдаун для невакцинованих від COVID-19

14 листопада 2021 , 16:05
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Джерело:

DW

Австрія з 15 листопада вводить локдаун для невакцинованих громадян. Про відповідне рішення повідомив канцлер Александр Шалленберг.

За словами політика, у країні необхідно підвищити рівень вакцинації. Канцлер наголосив, що невакцинованим дозволять виходити з дому з певною метою.

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Зокрема, щоб купити продукти, сходити на роботу або відвідати лікарів. 

Через погіршення епідеміологічної ситуації Австрія 8 листопада посилила карантин. Обмеження тоді стосувалися також невакцинованих.

Зокрема, людям, які не щепилися від COVID-19, заборонили відвідувати:

  • ресторани;
  • спортивні заходи;
  • готелі;
  • перукарні.

Пункт вакцинації відкрили у віденському борделі

  • Австрія вирішила креативно привернути увагу до вакцинації. Зокрема, пункт вакцинації відкрили у віденському борделі Funpalast. Менеджер борделю Пітер Ласкаріс заявив, що щеплення потрібно робити в "турборежимі".
  • Перші вакциновані отримали бонуси: їм вручили сертифікати на безкоштовне відвідування сауни.
  • За даними ЗМІ, бордель продовжує працювати під час проведення щеплень. 
Автор: Мар'яна Бекало