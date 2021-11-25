Австрієць помер від коронавірусу після вечірки антивакцинаторів
Джерело:7NEWS
В Італії 55-річний австрієць спеціально пішов на вечірку антивакцинаторів, аби заразитись коронавірусом. Він таки інфікувався COVID-19, проте недуга забрала його життя.
Вечірку влаштували спеціально для того, аби перевірити, чи гості зможуть підхопити вірус. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що учасники роблять такий крок свідомо.
До теми Підпалені машини й протести підлітків: яку політичну мету в Європі мають антивакцинатори
На вечірку антивакцинатори приводили навіть дітей
55-річний чоловік пішов на вечірку "антиваксів" у місті Больцано, що на півночі Італії. Після цього гуляння були госпіталізовані ще троє осіб. ЗМІ пишуть, що деякі антивакцинатори брали з собою на схожі заходи навіть дітей.
На захід прийшов хворий з коронавірусом
Координатор відділу боротьби з COVID-19 в Больцано Патрік Францоні розповів, що на вечірку точно прийшла одна людина з коронавірусом. І це було відомо, як самому хворому, так і іншим гостям. Ба більше, люди навмисно з цією людиною обіймались та пили разом напої.
Ми отримали більше одного повідомлення від лікарів пацієнтів, які зізналися, що були інфіковані навмисно,
– сказав доктор Францоні.
Люди хочуть отримати антитіла без вакцинації
Мета таких вечірок проста – заразитись, перехворіти і отримати тіла. Завдяки цьому вони отримають довідку, яка дозволить відвідувати заклади та подорожувати.
Тим часом 17 мільйонів осіб до кінця року: Україна дала обіцянку МВФ щодо вакцинації від COVID
Коротко про антивакцинаторські акції в Європі
- Європу накрили масові протести антивакцинаторів, люди вийшли на демонстрації проти щеплень та посилення карантину.
- Протести пройшли в Австрії, Нідерландах, Італії.
- Сотні людей вийшли на акцію у Празі. Їх обурили чергові рішення уряду щодо карантину.