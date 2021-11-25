Австрієць помер від коронавірусу після вечірки антивакцинаторів

В Італії 55-річний австрієць спеціально пішов на вечірку антивакцинаторів, аби заразитись коронавірусом. Він таки інфікувався COVID-19, проте недуга забрала його життя.

Вечірку влаштували спеціально для того, аби перевірити, чи гості зможуть підхопити вірус. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що учасники роблять такий крок свідомо.

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На вечірку антивакцинатори приводили навіть дітей

55-річний чоловік пішов на вечірку "антиваксів" у місті Больцано, що на півночі Італії. Після цього гуляння були госпіталізовані ще троє осіб. ЗМІ пишуть, що деякі антивакцинатори брали з собою на схожі заходи навіть дітей.

На захід прийшов хворий з коронавірусом

Координатор відділу боротьби з COVID-19 в Больцано Патрік Францоні розповів, що на вечірку точно прийшла одна людина з коронавірусом. І це було відомо, як самому хворому, так і іншим гостям. Ба більше, люди навмисно з цією людиною обіймались та пили разом напої.

Ми отримали більше одного повідомлення від лікарів пацієнтів, які зізналися, що були інфіковані навмисно,

– сказав доктор Францоні.

Люди хочуть отримати антитіла без вакцинації

Мета таких вечірок проста – заразитись, перехворіти і отримати тіла. Завдяки цьому вони отримають довідку, яка дозволить відвідувати заклади та подорожувати.

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