Врятували від нацистів у Другу світову війну: через роки австрієць заповів селу мільйони євро

Австрієць Ерік Швам заповів 2 мільйони євро селу, де у 1943 році його сім'ю врятували від нацистів. Гроші використають для молодіжних проєктів та розвитку освіти.
Джерело: BBC
Швам помер у віці 90 років. Однак перед смертю він вирішив віддячитися селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції.
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Детальніше про історію
- Родина Швама мешкала у Відні. Його батько працював там медиком.
- У Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції маленький Швам та його бабуся прибули у 1943 році. Там місцеві жителі сховали їх від нацистів і місцевих колаборантів.
- Після закінчення Другої світової війни Швам повернувся до австрійської столиці. Однак згодом він вирушив до Франції на навчання. Там і залишився.
- На схилі літ Швам вирішив подякувати селу, яке врятувало його.
- Вже через декілька тижнів після смерті Швама з керівництвом села зв'язався нотаріус для обговорення передачі грошей.
- Відомо, що Швам не прагнув до публічності. Він волів тримати свій щедрий заповіт у таємниці.