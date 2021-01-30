Врятували від нацистів у Другу світову війну: через роки австрієць заповів селу мільйони євро

30 січня 2021 , 16:23
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Австрієць Ерік Швам заповів 2 мільйони євро селу, де у 1943 році його сім'ю врятували від нацистів. Гроші використають для молодіжних проєктів та розвитку освіти.

Джерело: BBC

Швам помер у віці 90 років. Однак перед смертю він вирішив віддячитися селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції.

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Детальніше про історію

  • Родина Швама мешкала у Відні. Його батько працював там медиком.
  • У Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції маленький Швам та його бабуся прибули у 1943 році. Там місцеві жителі сховали їх від нацистів і місцевих колаборантів.
  • Після закінчення Другої світової війни Швам повернувся до австрійської столиці. Однак згодом він вирушив до Франції на навчання. Там і залишився.
  • На схилі літ Швам вирішив подякувати селу, яке врятувало його.
  • Вже через декілька тижнів після смерті Швама з керівництвом села зв'язався нотаріус для обговорення передачі грошей.
  • Відомо, що Швам не прагнув до публічності. Він волів тримати свій щедрий заповіт у таємниці.
Зверніть увагу! Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон у Франції прославилося своїми рятувальними операціями. Упродовж Другої світової війни там знайшли притулок понад 2 тисячі євреїв.