Австралієць зробив пропозицію дівчині після змагань на "Іграх нескорених": миле відео

25 жовтня австралієць Дін Нобель після закінчення змагання з плавання на "Іграх нескорених" зробив пропозицію своїй дівчині Рейчел Вілсон.

Про це йдеться на сторінці "Ігор нескорених" у Facebook.

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Після фінальної гонки цієї ночі австралійський плавець скористався можливістю попросити свою дівчину вийти заміж. Публіка дуже підбадьорювала та підтримувала Діна біля басейну.



Австралієць після змагань зробив пропозицію дівчині

В результаті дівчина Рейчел погодилася.

Я думала, що ми просто зробимо спільну фотографію. Мене трусить, але я дуже щаслива,

– відповіла вона.



До слова, українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх нескорених" в Австралії. Вранці 25 жовтня срібну медаль у скарбничку України здобув Юрій Дмитренко з метання диску.