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      Австралієць зробив пропозицію дівчині після змагань на "Іграх нескорених": миле відео

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      Австралієць зробив пропозицію дівчині після змагань у "Іграх нескорених"
      Австралієць зробив пропозицію дівчині після змагань у "Іграх нескорених" / Фото з відкритих джерел

      25 жовтня австралієць Дін Нобель після закінчення змагання з плавання на "Іграх нескорених" зробив пропозицію своїй дівчині Рейчел Вілсон.

      Про це йдеться на сторінці "Ігор нескорених" у Facebook.

      Читайте також: "Ігри Нескорених": українці вибороли ще одну медаль

      Після фінальної гонки цієї ночі австралійський плавець скористався можливістю попросити свою дівчину вийти заміж. Публіка дуже підбадьорювала та підтримувала Діна біля басейну.

      Австрієць після змагань зробив пропозицію дівчині
      Австралієць після змагань зробив пропозицію дівчині

      В результаті дівчина Рейчел погодилася.

      Я думала, що ми просто зробимо спільну фотографію. Мене трусить, але я дуже щаслива,
      – відповіла вона.


      До слова, українська збірна продовжує збирати нагороди на "Іграх нескорених" в Австралії. Вранці 25 жовтня срібну медаль у скарбничку України здобув Юрій Дмитренко з метання диску.

      Теги: Новини України Спорт Ігри нескорених Австрія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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