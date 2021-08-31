В Австрії українська сім'я потрапила у ДТП: 6-річний хлопчик загинув – фото аварії

В Австрії 31 серпня трапилася смертельна ДТП за участі сім'ї українців. Внаслідок аварії загинув 6-річний хлопчик, а його 2-річного братика відправили в лікарню на гелікоптері.

Автомобіль поламався посеред дороги

ДТП трапилася у Нижній Австрії о 05:15. У салоні автомобіля перебули батьки віком 42 та 34 роки, а також двоє хлопчиків – 6 та 2 роки.

До теми Авто вилетіло на тротуар: на Львівщині 2 людини потрапили в реанімацію внаслідок ДТП

Автівка родини була на італійській реєстрації. Вони їхали трасою A2 в напрямку до міста Медлінг. Через поломку машина зупинилася на третій смузі шосе. У неї врізався інший транспортний засіб – 40-річний місцевий мешканець не встиг загальмувати та в'їхав у поламаний автомобіль.

В Австрії українська сім'я потрапила у смертельну ДТП / Фото Kronen Zeitung

Що відомо про постраждалих

Найбільше постраждав 6-річний хлопчик. Медики намагалися його врятувати, однак він загинув на місці події.

Його 2-річного брата вертольотом відвезли у лікарню Відня. Відомо, що дитина була у важкому стані.

Батьків з травмами доставили у лікарню в Бадені.

Австрієць зазнав легких ушкоджень.

На місці ДТП працювали 2 санітарні вертольоти та автомобілі рятувальних служб. Причини трагедії встановлюють правоохоронці.