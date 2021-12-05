В Австрії загинула група лижників через сходження лавини

В горах Австрії 4 грудня загинули 3 лижників, а ще 4 – постраждали. Трагедія трапилася внаслідок сходження лавини в районі Твенг у провінції Зальцбург.

Лижників накрила снігова плита шириною 200 метрів

Відомо, що група із 11 осіб підіймалася на схил під час лижного туру. 8 з них потрапили під снігову плиту шириною приблизно 200 метрів.

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Місцева поліція розповіла, що 3 лижників повністю накрили лавина, а ще 2 частково потрапили у снігову пастку, але змогли звільнитися.

Що відомо про постраждалих

Двох лижників рятувальники знайшли за допомогою пошукових пристроїв. Один з них був уже мертвий, а інший пізніше помер у лікарні в Клагенфурті. Третій постраждалий не мав при собі пошукового пристрою. Його тіло знайшли лише через 4 години після сходження лавини.

Жертвами стали громадяни Австрії:

двом із них 19 років,

третьому – 24 роки.

Ще двох поранених лижників доставили до місцевої лікарні.

На Закарпатті в районі полонини Руна Тур'є-Реметівської територіальної громади ввечері 4 грудня загубилися 3 чоловіків на снігоходах . Станом на 5 грудня їх розшукують рятувальники з 4 гірських відділень та волонтери.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

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