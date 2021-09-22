Авто було під номерами "прикриття": нові деталі замаху на Шефіра

Автомобіль Сергія Шефіра, який обстріляли під Києвом 22 вересня, мав номера "прикриття". Крім того, машина не була броньована.

Машина мала номера АА 9863 РІ. Також на авто Шефіра використовувалися й інші номери – АА 3642 ТІ. Їх теж немає в базі Міністерства внутрішніх справ. Про це ЗМІ пишуть, посилаючись на джерело в поліції.

До теми Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського



Авто Шефіра / Фото Obozrevatel

Що відомо про обстріл авто Шефіра

Машину, у якій їхав Шефір, обстріляли біля села Ліски, що під Києвом. В авто помічника президента випустили автоматну чергу – понад 10 куль.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що говорив з Шефіром після нападу. Він живий та здоровий. Однак поранили водія, його довелось госпіталізувати. Крім того, Арахамія розповів про засідку з боку лісу.

До речі, в Офісі Президента пов'язують напад із деолігархізацією. Поліція оголосила план "Сирена". Нападників шукають. Прокуратура завела кримінальну справу про замах на життя.

На Київщині обстріляли авто Шефіра, дивіться відео: