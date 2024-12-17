У Москві начебто замінували машину голови комітету думи з оборони

У Москві у вівторок, 17 грудня, начебто замінували машину голови комітету думи з оборони Андрєя Картаполова. Кажуть, що про це повідомив невідомий.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на свої джерела, передає 24 Канал. До слова, можливе замінування автомобіля депутата російської держдуми сталося на тлі ранкової ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії генерала Ігоря Кіріллова.

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Невідомий заявив, що йому доручили замінувати авто Картаполова

Удень 17 грудня невідомий чоловік зателефонував до екстрених служб Росії. Він розповів, що встановив бомбу в машині Картаполова.

Той також додав, що його нібито завербували та наказали "висадити в повітря" машину голови комітету держдуми з оборони.

У російських телеграм-каналах кажуть, що наразі автівку депутата Картаполова перевіряють вибухотехніки. На місці також працюють співробітники російської гвардії та поліції.

Припаркована автівка, до слова, по Ружейному провулку, що майже у центрі Москви за декілька кілометрів від самої думи.