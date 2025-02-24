Партизани скоїли диверсію біля військового аеродрому Шагол у Челябінську

Партизани руху "Атеш" здійснили диверсію поблизу військового аеродрому Шагол у Челябінську. Вони знищили автомобіль російського офіцера.

Це уже не перша диверсія на цьому летовищі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Спалене авто належало російському офіцеру

Спалена автівка належала одному з офіцерів повітряно-космічних сил Росії. Він активно підтримує агресію проти України та є фанатом пропагандистського каналу Fighterbomber.

Партизани спалили авто окупанта / Фото "Атеш"

Авіабаза Шагол у Челябінську придатна для літаків типу Іл-76, Ан-22, Ту-134 та інших більш легких літаків і вертольотів різних типів. Наразі там експлуатуються літаки Су-34.

Партизани зауважують, що рік тому хтось на цьому аеродромі спалив одну із "сушок".

Після цього росіяни посилили заходи безпеки на летовищі, але, як зазначають в "Атеш", "вистачило їх ненадовго".

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Ми продовжуємо спостерігати за військовими об'єктами на території Росії, технікою та особовим складом. Ті, хто думає, що сховався в тилу, глибоко помиляються!

– наголошують партизани.

Нагадаємо, що на початку лютого у ракетному полку під Москвою посилили перевірки після січневих атак українських дронів. Завдання цього підрозділу – відбиттям повітряних ударів. На його озброєнні перебувають установки С-400 "Тріумф" і С-300ПМ.