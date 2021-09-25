Авто перевернулося: у Польщі в ДТП загинув українець

Поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі у ДТП 24 вересня загинув українець. За даними ЗМІ, йому було близько 30 років.

Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над Renault Scenic. Автомобіль з'їхав з дороги, а тоді перевернувся.

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Представниця поліції з Олесніци Бернардета Питель розповіла, що водій міг перевищити швидкість.

За попередніми даними, водій міг не пристебнутися пасками безпеки, або їхав з надмірною швидкістю,

– заявила Питель.

У салоні перебували ще 2 громадян України. Значних травм вони не отримали.

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