Авто перевернулося: у Польщі в ДТП загинув українець

25 вересня 2021 , 18:40
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Джерело:

Naszemiasto.pl

Поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі у ДТП 24 вересня загинув українець. За даними ЗМІ, йому було близько 30 років.

Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над Renault Scenic. Автомобіль з'їхав з дороги, а тоді перевернувся.

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Представниця поліції з Олесніци Бернардета Питель розповіла, що водій міг перевищити швидкість.

За попередніми даними, водій міг не пристебнутися пасками безпеки, або їхав з надмірною швидкістю,
– заявила Питель.

У салоні перебували ще 2 громадян України. Значних травм вони не отримали.

У Польщі в ДТП загинув українець: дивіться відео

П'яний українець спричинив ДТП у Польщі

  • У вересні 2021 року нетверезий українець у Польщі спричинив аварію у місті Слупську. Аварія сталася на вулиці Промисловій 21 вересня.
  • Чоловік перебував за кермом авто Passat.
  • Він врізався у задню частину автомобіля Peugeot, який рухався попереду.
  • Внаслідок ДТП постраждала жінка – 44-річна водійка Peugeot. Її з травмами госпіталізували до найближчого медзакладу. 
  • На місці події винуватця ДТП перевірили на наявність алкоголю у тілі. Показник становив понад 2,5 проміле.
Автор: Мар'яна Бекало