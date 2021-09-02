Авто поліції зіткнулось з вантажівкою: молода поліцейська загинула на місці

На трасі Київ – Чоп трапилась аварія за участі правоохоронців. Їхнє авто зіткнулось з вантажівкою.

Внаслідок зіткнення 29-річна поліцейська загинула на місці. Аварія трапилась орієнтовно о 21:20 неподалік міста Дубно.

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Молода поліцейська загинула у аварія неподалік Дубна

Правоохоронці з'ясували, що 39-річний місцевий водій авто Opel Combo є заступником начальника Дубенського відділу поліції. Попередньо відомо, що саме він допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась попереду них у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події,

– повідомили у поліції.

Водій Opel отримав тяжкі травми. Його доправили в реанімацію. У поліції повідомили, що поліцейські на момент аварії були поза службою.



У аварії на трасі Київ – Чоп загинула поліцейська / Фото Нацполіції

47-річний водій вантажівки, що родом із Закарпаття, не постраждав.

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На місці аварії працювали – керівництво поліції області та Дубенського районного відділу поліції, слідчо-оперативні групи РВП та ГУНП, працівники управління внутрішньої безпеки НПУ, слідчі ДБР, рятувальники та патрульні.

Обставини аварії з'ясовують слідчі теруправління ДБР в Рівненській області.

У ГУ Нацполіції в Рівненській області проводять службове розслідування. Керівник главку Олексій Камишанський наказав на цей час усунути від виконання посадових обов'язків начальника Дубенського райвідділу поліції.

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