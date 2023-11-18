На Луганщині підірвали авто високопосадовців "МВС ЛНР", вони у лікарні, – ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях загарбникам нагадують, що їм не раді. Так, на Луганщині підірвали автомобіль високопосадовців "МВС ЛНР". Їх госпіталізували.

У ЗМІ Astra пишуть, що, ймовірно, підірвали автівку з "тимчасовим виконувачем обов'язків заступника міністра МВС по ЛНР", а також так званим "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР".

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Загорілися на блокпості

За наявною інформацією, сталося це на одному з блокпостів у Кремінній. Там спалахнув УАЗ "Патріот". За кермом автівки перебував підполковник поліції Владімір Пахоленко. Він же – так званий "заступник начальника". З ним у транспортному засобі був підполковник поліції Олег Шумілов – так званий "заступник міністра".

Як зазначають журналісти, кожного госпіталізували до лікарні. Відомо, що у них – осколкові поранення. Також проводиться перевірка.

Офіцерів стає усе менше

Звернімо увагу, що за останні два тижні Росія втратила аж 14 своїх офіцерів. А найчастіше у некрологах вказують, що ліквідували їх біля Авдіївки, яку вороги з усіх сил намагаються захопити.

Російські ЗМІ зауважили, що таких суттєвих втрат серед високопоставлених військовослужбовців Москва зазнавала хіба влітку минулого року. Тоді Україна почала отримувати від США HIMARS.

Журналісти припускають, що цього разу ріст смертності серед російських офіцерів частково пов'язаний з появою на фронті ракет ATACMS.

А тепер перейдімо до статистики втрат ворога. Зауважимо, що вона на щоденній основі росте, а цифри – вражають.

Скоро буде 320 тисяч ліквідованих окупантів