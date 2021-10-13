У мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобілей. На кадрах видно, як авто, в якому була Собчак, порушило правила дорожнього руху.

Важливо Авто з Ксенією Собчак потрапило в ДТП: загинули люди

Водій Mercedes, в якій була телеведуча, здійснив обгін автобуса та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він влетів в машину Volkswagen. Судячи з відео, швидкість руху обох автомобілей була немала.

Внаслідок зіткнення 35-річну водійку Volkswagen затисло намертво за кермом. А мотор її авто вилетів на пів метра від кузова. У загиблої залишилася 7-річна дочка.

Момент ДТП з Ксенією Собчак: дивіться відео

Що відомо про постраждалих

Травми різного ступеню важкості отримали також 2 пасажири. Їх оперативно госпіталізували до лікарні. Сама телеведуча не постраждала, хоч, і втратила свідомість після зіткнення. Собчак розповіла, що їхала в аеропорт, але не поспішала та не квапила водія.

Момент виїзду на зустрічну смугу руху вона не помітила, однак відчула поштовх і вдарилася головою. Відразу після зіткнення телеведуча ненадовго втратила свідомість і не відразу зрозуміла, що автомобіль потрапив в аварію.

Прокинулася від того, що мене трясли за плече. Боліла голова, грудна клітка, нижня частина спини, шум у вухах, дезорієнтація в просторі. Всі ми були в шоковому стані й сильно налякані,

– сказала Собчак.

Водій Mercedes, який віз Ксенію Собчак до аеропорту, повністю визнав свою провину. Сама Собчак на місці аварії перебувала недовго, і поїхала в аеропорт на іншій машині.