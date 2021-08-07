Мати 16-річної Надії Балан – Ірина розповіла, в якому стані перебуває її донька. За словами жінки, лікарі роблять все можливе для порятунку, але стан дівчини вкрай важкий.
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Уся надія на молодий організм
У неї роздроблений таз, порвані нирка і селезінка, зламані ноги та ребра, пробита легеня. Медики кажуть, що вся надія на молодий витривалий організм,
– сказала мати.
Ірина зазначила, що батьки 32-річної водійки обіцяли матеріально допомогти. Проте, лікування у дитячій реанімації настільки дороге, що є непідйомним для багатодітної сім'ї Надії.
"Наша дочка хотіла заробити за літо собі на навчання у коледжі, а тепер ми змушені звернутися до всіх небайдужих людей", – додала жінка.
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