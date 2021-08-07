Мати 16-річної Надії Балан – Ірина розповіла, в якому стані перебуває її донька. За словами жінки, лікарі роблять все можливе для порятунку, але стан дівчини вкрай важкий.

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Уся надія на молодий організм

У неї роздроблений таз, порвані нирка і селезінка, зламані ноги та ребра, пробита легеня. Медики кажуть, що вся надія на молодий витривалий організм,

– сказала мати.

Ірина зазначила, що батьки 32-річної водійки обіцяли матеріально допомогти. Проте, лікування у дитячій реанімації настільки дороге, що є непідйомним для багатодітної сім'ї Надії.

"Наша дочка хотіла заробити за літо собі на навчання у коледжі, а тепер ми змушені звернутися до всіх небайдужих людей", – додала жінка.

Зверніть увагу! Усі, хто має бажання матеріально допомогти Надії, можуть переказати кошти на карту батька дівчини – Володимира Балана 5168 7451 0849 9267.

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