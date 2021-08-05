Наразі їх обох госпіталізували. Аварія сталася, коли водійка намагалася перегнати інше авто й не впоралася з керуванням.

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Місце аварії з причепом кавунів на Одещині / Фото Нацполіції

Зупинилася тільки в причепі

Автівка знесла частину столів і намет, які виконували функцію прилавку. Після цього вона врізалася в причеп, де навантажені кавуни.

В автомобіля після зіткнення була досить сильно пошкоджена передня частина. Зокрема, зігнутий капот, розтрощені мотор і бампер. Також одна дерев'яна балка прогнула зону лобового скла.



Перед автомобіля, який зніс прилавок із кавунами / Фото Нацполіції

Про потерпілих повідомили тільки те, що їх обох забрала швидка. Проте в телеграмі "7 каналу" повідомили, що молодша потерпіла перебуває у важкому стані.

Авто знесло прилавок із кавунами: дивіться відео телеграму "7 каналу"