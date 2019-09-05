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      Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві: фото, відео

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      У Києві спалили авто невістки Гонтаревої
      У Києві спалили авто невістки Гонтаревої / informator.press

      У центрі Києва в ніч на 5 вересня облили бензином та спалили автомобіль Audi, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева.

      Сама Гонтарева зауважила, що цей інцидент – атака на її сім'ю і спроба фізичного знищення, пише "Новое Время".

      Цікаво: Гонтареву в Лондоні збило авто

      Поки я перебуваю в госпіталі в Лондоні з важкими травмами, на мою сім'ю сталася атака. Сьогодні о першій годині ночі машину сім'ї мого старшого сина облили бензином і спалили під їхнім будинком в центрі Києва. Машина була зареєстрована на мою невістку, яку теж звуть Валерія Гонтарева,
      – розповіла ексчиновниця.


      У Києві спалили авто сім'ї старшого сина Гонтаревої / фото "Новое Время"

      На думку колишньої очільниці Нацбанку, випадок у Лондоні, де її на пішохідному переході збив автомобіль, і підпал машини невістки, пов'язані "ланками одного ланцюга".

      Валерію Гонтареву 26 серпня в Лондоні на пішохідному переході збив автомобіль. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та перебуває у лікарні. Проте життю колишньої чиновниці нічого не загрожує.

      "На жаль, мені оголошено не тільки політичний терор, але, як бачимо, і фізичне знищення. Їм мало політичних переслідувань, які вони масовано почали з усіх боків, їм мало повністю сфальсифікованої справи корумпованого прокурора Кулика, їм мало подачі позовів Портнова на стандартні постанови НБУ зі звинуваченнями мене в державній зраді. Вони вже перейшли від словесних погроз до реальних дій", – заявила Гонтарева.

      Вона також висловила сподівання, що правоохороні зможуть знайти винуватців підпалу авто її рідних та розкрити цей злочин.


      Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві / фото "Інформатор"

      У Києві спалили автомобіль родини Гонтаревої: відео 

       

      Чим відома Валерія Гонтарева?Була головою Національного банку України з 2014 до 2018 року. За її перебування на посаді відбулась націоналізація "Приватбанку".

      З жовтня 2018 року Гонтарева живе в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні. Печерський райсуд Києва дозволив примусово привести Гонтареву на допит у ДБР у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями.

      Перед цим екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Валерія Гонтарева Новини Києва Пожежа Транспорт
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