Автобус спалахнув: у страшній ДТП в Болгарії загинули 45 людей, серед них​ – 12 дітей

Страшна трагедія сталася у Болгарії на трасі Софія – Благоєвград. Автобус з туристами, який нещодавно перетнув кордон країни, потратив у ДТП, після чого загорівся.

Аварія сталася у ніч проти 23 листопада, близько 3:00 за місцевим часом. Напередодні ввечері ввтобус в'їхав у Болгарію через прикордонний пункт пропуску "Капітан Андрєєво".

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Що відомо про жертв та постраждалих

За інформацією ЗМІ, загалом в автобусі разом із водієм перебувало 52 людини, 45 з них загинули (за іншими даними – 53 людини й 46 загиблих) . Серед жертв – 12 неповнолітніх. Врятувати вдалося 2 жінок та 5 чоловіків. Їх терміново госпіталізували у тяжкому стані. У 6 постраждалих – опіки обличчя й верхніх дихальних шляхів та рвані рани, ще в одного пацієнта – травма ноги.

Люди їхали з Північної Македонії

У пожежній службі підтвердили, що автобус мав македонську реєстрацію. Найімовірніше, що він прямував через Болгарію до Стамбула. Попередньо відомо, що загиблі були туристами з Північної Македонії.

Автобус врізався в огорожу

На місце ДТП вже прибув очільник болгарського МВС. Тривають оперативно-слідчі дії. Як розповіли в ефірі болгарського телеканалу NOVA, пасажирський автобус врізався в огорожу й тоді спалахнув. Це сталося поблизу села Боснек. ЗМІ пишуть, що через зіткнення двері транспорту були заблоковані, через це люди не могли вибратися самостійно.

Північна Македонія направить свої служби

Дорожній експерт Діана Русінова розповіла місцевим журналістами, що на цій ділянці траси було чимало проблем. Мовляв, все літо там ремонтували ями.

Очільник уряду Північної Македонії Зоран Заєв висловив співчуття рідним загиблих. Про трагедію йому повідомив його колега, прем'єр-міністр Болгарії Стефан Янев. За словами Заєва, македонські міністерства внутрішніх справ й охорони здоров'я повідомлені про ДТП й відправлять свої бригади на допомогу.

Спочатку потрібно підтвердити, звідки прямував автобус. Але цілком ймовірно, що ним їхали громадяни Північної Македонії їхали всередині, оскільки він мав таку реєстрацію,

– зазначив політик.

"Це жах. Дякую болгарській владі, яка робить усе, щоб врятувати тих, хто вижив. Будемо дуже вдячні за розслідування цієї трагедії", – додав македонський прем'єр-міністр.