Автобуси з Дмитрівки та Немішаєвого прибули до Білогородки
14 березня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:телеграм Алексея Кулебы
Автобуси з Дмитрівки та Немішаєвого вже прибули до Білогородки. Далі евакуйованих перевезуть до Києва.
Новину повідомив Олексій Кулеба – очільник Київської ОВА. Він зауважив, що у Білогородці люди можуть отримати першу медичну та гуманітарну допомогу.
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Евакуаційні колони з Немішаєвого доїхали до Білогородки. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомоги. Далі людей перевезуть до Києва. Колона з Дмитрівки з 8 автобусів також вже у Білогородці. Далі – веземо у Київ,
– мовиться у повідомленні.
Евакуйовані прибули до Білогородки / Телеграм Олексія Кулеби