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      Автокефалія для України: Філарет розповів, де може пройти Об'єднавчий собор

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      Об'єднавчий собор щодо утворенння УПЦ може пройти у Софійському соборі
      Об'єднавчий собор щодо утворенння УПЦ може пройти у Софійському соборі / Фото з відкритих джерел

      Дата проведення Об'єднавчого собору, на якому представники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля, залежить від Константинополя. А сам Собор може пройти у Софійському соборі в Києві.

      Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі "Радіо Свобода".

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      За його словами, Вселенський патріарх Варфоломій повинен призначити свого представника на Об'єднавчий собор.

      "Собор буде проходити під керівництвом українських архієреїв, але присутнім буде на цьому соборі представник Вселенського патріарха як представник, але не як голова Архієрейського собору. Головою Архієрейського собору будуть українські архієреї", – сказав Філарет.

      Також, священослужитель додав, що сподівається на проведення Собору у листопаді. Він підкреслив, що підготовка до нього вже розпочалася.

      Крім того, предстоятель УПЦ КП припустив, де може бути проведений такий Собор.

      Оскільки це Архієрейський собор, то він буде скликаний за рішенням Вселенського патріарха і прибуттям сюди його представника. І тоді кожна церква збирає своїх архієреїв на цей Архієрейський собор. Ми вважаємо, що Архієрейський собор буде проходити у Софійському соборі,
      – зазначив Філарет.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Релігія Єдина помісна церква Філарет УПЦ КП Томос
      Джерело: 24 Канал
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