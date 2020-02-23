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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Автоколона до Нових Санжарів: що везуть для евакуйованих з Уханя

      - Читать новость на русском

      До Нових Санжарів із Харкова поїхала автоколона з гостинцями. Це учасники місцевого автомайдану, які везуть солодощі евакуйованим з Уханя. Також автодесант харків'ян пообіцяв розфарбувати новосанжарський міст у жовто-блакитні кольори, щоб із символу протистояння він став знаком підтримки та української гостинності.

      "Тур доброти у Нові Санжари" – так харків'яни назвали свою недільну подорож на Полтавщину. Пані Наталя з 2014 року допомагає армії та переселенцям. Звикла готувати гостинці та передавати пакунки на передову. До медичного центру з евакуйованими вирішила також їхати сама.

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      "Мені захотілося поїхати в Санжари. Знаєте, як називається: "Подихати, послухати, що там", – розповіла учасниця автопробігу до Нових Санжарів Наталя Яковська.

      Нові Санжари
      Частина пакунків для евакуйованих

      Зібрав колону до Нових Санжарів Андрій Шейнін. Повторювати такі пробіги в наступні два тижні обсервації закликав волонтерів всієї країни. Кілька годин дороги не мають стати перепоною для доброї справи.

      "Дуже великий хайп був в інтернеті, в Фейсбуці про те, що погані санжарівці, погані люди, котрі прилетіли в Україну. Погані всі! Але це ж не так. Тому ми вирішили показати, що є люди, які не бояться вірусу. Не бояться не хворих", – пояснив ініціатор автопробігу до Нових Санжарів Андрій Шейнін.

      Андрій Шейнін
      Андрій Шейнін

      Серед двох десятків подорожувальників й Ірина. Завантажила машину халвою та цукерками, аби хоч трохи підсолодити вимушений карантин дорослих і дітей. Харків'янка називає 20 лютого не інакше ніж провокацією, щоб очорнити українців.

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      Гостинці до медцентру Нові Санжари звозять від ранку п'ятниці 21 лютого. До них вже надвечір неділі 23 лютого додалися і харківські подарунки. До всього автодесант харків'ян пообіцяв розфарбувати новосанжарський міст у жовто-блакитні кольори, щоб із символу протистояння став знаком підтримки та української гостинності.

      Хто та чому перебуває в обсервації?У четвер, 20 лютого, Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців.

      Їх розмістили у медичному центрі селища Нові Санжари і там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав. Наразі всі є здоровими та почуваються добре.

      Разом з ними на карантині залишилися члени екіпажу літака, який евакуйовував людей з Уханя, а також медики, що за ними доглядають.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини Харкова
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