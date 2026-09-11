Автоматичне виключення з обліку в 60 років: у Міноборони пояснили, чи потрібно йти до ТЦК

Українцям більше не доведеться особисто приходити для зняття з військового обліку після досягнення граничного віку. Відтепер усі необхідні позначки у документах з'являтимуться автоматично завдяки електронній системі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що потрібно знати про автоматичне виключення з обліку?

Державний реєстр "Оберіг" щодня перевіряє дату народження та військове звання кожного громадянина. Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі, її виключають з обліку без додаткових заяв чи відвідин ТЦК та СП. Про оновлений статус військовозобов'язаних інформуватимуть через застосунок Резерв+.

Граничний вік перебування в запасі для більшості військовозобов'язаних та резервістів становить 60 років, тоді як для осіб вищого офіцерського складу він сягає 65 років. Варто звернути увагу, що після автоматичного зняття з обліку чинні відстрочки чи бронювання скасовуються.

Після оновлення документа в застосунку Резерв+ з'явиться відповідна позначка "Виключений". Якщо статус довго не змінюється, фахівці радять повторно авторизуватися в програмі або за потреби звернутися до ТЦК та СП для перевірки даних. Також у відомстві підкреслили, що автоматичне виключення не скасовує раніше зафіксованих порушень правил військового обліку.

Нагадаємо, учителі та інші педагогічні працівники шкіл тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку Резерв+. Для цього заклад освіти має бути основним місцем роботи, педагогічне навантаження – не менше 0,75 ставки, а дані про працівника та роботодавця в АІКОМ і Пенсійному фонді мають збігатися.

Подати запит можна в розділі "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти". Завантажувати документи чи звертатися до ЦНАП не потрібно – система перевірить дані автоматично, а результат надійде в застосунок. Якщо відстрочку не вдалося оформити, потрібно перевірити актуальність інформації про місце роботи, посаду та навантаження в АІКОМ і ПФУ, оновити її та повторити запит.