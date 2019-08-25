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      Автомобільний міст обвалився у Харкові: фото і відео

      269 Читать новость на русском
      Зруйнований міст у Харкові
      Зруйнований міст у Харкові / Поліція Харківщини

      У Харкові 25 серпня обвалилась одна сторона мосту над залізничною колією від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але про руйнування повідомили до поліції.

      Правоохоронці прибули до мосту і переконалися, що він таки зруйнований. Відповідно, було перекрито рух транспорту.

      Читайте також: У Києві обвалилася частина пішохідного мосту: відео

      Поліція з’ясовує обставини події.

      Причиною обвалу мосту може бути його перевантаження, розповів заступник начальника обласної Служби автодоріг Сергій Пляка. За його словами, навантаження на державних дорогах не повинне перевищувати 40 тонн. Чи було перевищення норми в цьому випадку – з'ясує комісія.

      Харків міст обвал фото
      Зруйнований міст у Харкові / Фото "СтройОбзор"

      Харків міст обвал фото
      Обвалений харківський міст / Фото twitter.com/XAPKIB
      Харків міст фото обвал
      Руїни мосту в Харкові

      Дивіться відео з місця обвалу мосту в Харкові:

       

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      Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Надзвичайні ситуації Транспорт
      Джерело: 24 канал
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