Автомобільний міст обвалився у Харкові: фото і відео

У Харкові 25 серпня обвалилась одна сторона мосту над залізничною колією від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, але про руйнування повідомили до поліції.

Правоохоронці прибули до мосту і переконалися, що він таки зруйнований. Відповідно, було перекрито рух транспорту. Читайте також: У Києві обвалилася частина пішохідного мосту: відео Поліція з’ясовує обставини події. Причиною обвалу мосту може бути його перевантаження, розповів заступник начальника обласної Служби автодоріг Сергій Пляка. За його словами, навантаження на державних дорогах не повинне перевищувати 40 тонн. Чи було перевищення норми в цьому випадку – з'ясує комісія.

Зруйнований міст у Харкові / Фото "СтройОбзор"

Обвалений харківський міст / Фото twitter.com/XAPKIB



Руїни мосту в Харкові Дивіться відео з місця обвалу мосту в Харкові: