Росія збільшила дальність автономного дрона-камікадзе до 100 кілометрів: у чому небезпека

Російські війська дедалі активніше використовують нові дрони-камікадзе, які оснащені автономним управлінням завдяки розвиненим алгоритмам машинного зору. Один із таких безпілотників атакував ціль на відстані 100 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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У чому полягає небезпека нових дронів

За словами фахівців, йдеться про дрон, програмно-апаратний комплекс якого дає змогу діяти в районі потенційних цілей без використання супутникової навігації – орієнтуючись виключно за візуальними ознаками.

Крім того, його електронне оснащення свідчить про здатність автономно виявляти, розпізнавати, обирати та вражати цілі.

У Defense Express припускають, що атака такого дрона може відбуватися без участі оператора – навіть на етапі ухвалення рішення про удар. Водночас наразі відомо, що апарат використовує зв'язок через мобільний високошвидкісний інтернет, що навряд чи стане довгостроковим рішенням для ворога.

Варто додати, що для російських військових не існує проблеми, якщо такий засіб атакує невійськову ціль. Що є головною передумовою західної етичної концепції збереження людини у прийнятті рішення про атаку та використання бойового штучного інтелекту,

– додають аналітики.

Натомість російським підрозділам байдуже, чи автономний дрон із 3-кілограмовою комбінованою бойовою частиною КОФЗБЧ атакує військову вантажівку, чи пасажирський автобус.

Однак загроза полягає не лише у появі в російської армії нового дрона-камікадзе. Йдеться про те, що у ворога з'явилося рішення для створення автономної далекобійної зброї з розвиненим машинним зором. Такий підхід дозволяє значною мірою знизити вразливість до засобів радіоелектронної боротьби – як на етапі навігації, так і під час атаки, оскільки дрон не залежить від постійного зв'язку з оператором.