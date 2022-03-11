Автор роману "Аеропорт" Сергій Лойко приїхав добровольцем в Україну
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Добровольці з різних країн світу приїжджають до України, щоб разом з ЗСУ захищати нашу землю. Сьогодні ним став росіянин Сергій Лойко.
Журналіст, фотограф і письменник, автор відомого роману "Аеропорт", прибув боронити нашу неньку від нахабних рук окупанта.
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Сергій Лойко приїхав добровольцем в Україну
Сергієві 69 років, він росіянин, але майже все своє життя пропрацював як журналіст-кореспондент для головних американських часописів.
За його словами, під час діяльності він був свідком багатьох збройних конфліктів і низки війн, але ніколи не брав участі на чийсь стороні, ніколи не брав зброї до рук, оскільки це було б непрофесійно.
Зараз ви бачите автомат "Калашников" в моїх руках. І я більше вже не журналіст, а вільна людина. Я приїхав сюди в Україну, на околиці Києва, щоб захищати Україну від моєї батьківщини, від Путіна – Гітлера сьогодення,
– заявив Лойко.
Він додав, що вирішив стати воїном, бо це Біблійна боротьба – це битва Армагеддон між добром та злом. Лойко каже, що було дуже легко обрати сторону, тому що "це битва між темрявою і світлом, між добром і злом".
Журналіст також звернувся до людей з бойовим досвідом, з досвідом армійської підготовки чи то в США, чи деінде у світі, звертатись до посольств України у їх країнах, й приїжджати сюди та приєднуватись до Сил територіальної оборони. При цьому підкреслив, що розуміє, що уряди держав не можуть бути залучені до боротьби, оскільки занепокоєні, що це може викликати ядерне протистояння з Москвою, але особисто кожен має право на це.
Ми б'ємося тут не тільки заради України, не тільки за її незалежність, не тільки заради українців та їхніх близьких, ми боремось тут за вас, за цілий світ, адже це початок Третьої світової війни,
– підсумував Лойко.
Він закликає приїхати й допомогти, адже Україна потребує тебе.
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Повний текст допису Генерального штабу ЗСУ в Фейсбук: