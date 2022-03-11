Автор роману "Аеропорт" Сергій Лойко приїхав добровольцем в Україну

Журналіст, фотограф і письменник, автор відомого роману "Аеропорт", прибув боронити нашу неньку від нахабних рук окупанта.

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Сергій Лойко приїхав добровольцем в Україну

Сергієві 69 років, він росіянин, але майже все своє життя пропрацював як журналіст-кореспондент для головних американських часописів.

За його словами, під час діяльності він був свідком багатьох збройних конфліктів і низки війн, але ніколи не брав участі на чийсь стороні, ніколи не брав зброї до рук, оскільки це було б непрофесійно.

Зараз ви бачите автомат "Калашников" в моїх руках. І я більше вже не журналіст, а вільна людина. Я приїхав сюди в Україну, на околиці Києва, щоб захищати Україну від моєї батьківщини, від Путіна – Гітлера сьогодення,

– заявив Лойко.