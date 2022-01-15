У автотрощі на Закарпатті постраждали 7 людей, серед яких троє дітей

Зранку 15 січня на виїзді з міста Перечин трапилась масштабна ДТП. У автотрощі зіткнулись автомобілі Land Rover та BMW.

В результаті зіткнення травмувались 7 людей, серед яких є 3 дітей. Про це повідомили фахівці ДСНС, які працювали на місці аварії.

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Постраждалі у лікарні

Як стверджують рятувальники, зараз постраждалі перебувають у лікарні в Ужгороді. Всі вони мешканці обласного центру та Ужгородського району.

Аварія була настільки потужною, що працівникам ДСНС довелось спецінструментом вирізати одну постраждалу з понівеченого кузова авто. Її передали медикам. Про стан потерпілих поки нічого невідомо.

Серед 7 постраждалих у ДТП є 3 дітей / Фото ДСНС

Водночас рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорогах.

Масштабні ДТП в Україні

На окружній Харкова лоб в лоб зіткнулися легковий автомобіль і таксі. В автопригоді загинули 3 людей, постраждали малолітні діти. У службі таксі "30-40" заявляли, що на момент аварії водій Toyota Camry не був на роботі. Він використав орендований автомобіль з особистою метою.

На трасі Одеса – Київ сталася смертельна аварія. ЗМІ повідомляли, що в ній загинула дружина Олега Данченка. Рятувальникам було досить важко дістати тіло з построщеного авто.

Дуже серйозна аварія сталася вранці 14 січня на Сквирському шосе у Білій Церкві на Київщині. Водій вантажівки не впорався з керуванням та лоб у лоб в'їхав у легкову Skoda.

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