У Криму померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова

У тимчасово окупованому Криму у віці 88 років померла ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова. Вона була дисиденткою, політв'язнем часів СРСР, журналісткою та істориком.

Про це в неділю, 1 червня, повідомив очільник Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook, передає 24 Канал. Час і місце прощання оголосять пізніше.

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Що відомо про Айше Сейтмуратову

Знову з окупованого Російською Федерацією Криму надійшла сумна звістка, в яку не хочеться вірити, – у віці 88 років померла легендарна дисидентка, політв'язень часів СРСР, журналістка, історик, ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сейтмуратова,

– написав Чубаров.

Айше Сейтмуратова народилася 11 лютого 1937 року в Аджи-Елі (Державино) Кримської АРСР. У 1944 році її родину депортували, оселивши в Самаркандській області Узбецької РСРС.

У 1964 році Айше стала учасницею кримськотатарського національного руху, поширюючи самвидав.

Жінку вперше заарештували в 1966 році, "за розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі" їй дали 3 роки умовно. Повторний арешт відбувся в 1971 році, після чого дисидентка відбувала покарання у мордовських таборах 3 роки.

У 1978 році Айше емігрувала спочатку до Відня, а потім – до Нью-Йорка. Працювала журналісткою на радіостанціях "Голос Америки", "Свобода", BBC. На початку 1990-х років повернулася до Криму.

Нагадаємо, 26 травня у віці 85 років помер Юрій Гнаткевич – народний депутат України першого, п'ятого та шостого скликань, український вчений і кандидат педагогічних наук. Він відзначився боротьбою за свободи та національну ідентичність українського народу, за що був умовно засуджений у 1956 році.