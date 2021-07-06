Азаренко став попередженням для всіх, хто надумає відійти від політики Лукашенка, – Печій

Григорія Азаренка намагались вбити у Білорусі 2 липня 2021 року. Олександр Лукашенко заявив, що це було попередженням та детально описав замах.

Вже 3 липня самопроголошений президент зібрав на урочистих зборах своїх "прихвоснів" в одне місце, на честь Дня незалежності Білорусі. Про це у відеоблозі "Теории заговора" розповів журналіст та ведучий Олексій Печій.

Повний блог Втрачає оточення і перейшов до погроз: Лукашенко усіма силами намагається втримати владу

Лукашенко розповів про замах на Азаренка

Він наголосив, що диктатор перед усім світом заявив, що замах на журналіста Григорія Азаренко здійснили західні спецслужби. За словами Лукашенка, журналіста намагались вбити в ніч 1 липня. Натомість білоруські спецслужби начебто переконали його взяти участь у операції.

Азаренко став попередженням для всіх, хто надумає відійти від політики диктатора,

– підкреслив журналіст.

Як зауважив Печій, Азаренко погодився на пропозицію білоруських спецслужб й "голими руками" відбив атаку терористів. Сценарій нападу був казковим – бойовики прихопили з собою ножиці, щоб змусити Азаренка власноруч відрізати собі язик.

Григорій Азаренко – це білоруський журналіст, який під час протестів у Білорусі встав на захист влади. Опозиціонерів і мітингувальників він називав "творчим колективом клоунів".

Повний випуск "Теории заговора" із Олексієм Печієм за 6 липня: дивіться відео

Що ще диктатор розповів про замах: головне