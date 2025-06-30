Де розташований Азербайджан, що пішов на конфронтацію з Росією: показуємо на карті

Після жорстокого рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі, унаслідок якого загинули уродженці Азербайджану, поліція Баку провела обшуки в офісі пропагандистського інформаційного агентства Sputnik. У редакції затримали співробітників ФСБ.

Що відомо про конфронтацію між країнами та де вони розташовані на карті – дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Що відбувається між країнами

Рейд у Єкатеринбурзі

У п'ятницю, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану у зв'язку з нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році. Серед головних підозрюваних – брати Гусейн і Зіяддін Сафарові, які невдовзі померли.

МЗС Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії Петра Волокових. Йому висловили різкий протест, вимагаючи притягнення причетних до кримінальної відповідальності за катування. Москва нібито затягувала передачу тіл.

Обшуки в Баку

У понеділок, 30 червня, азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства Sputnik у Баку. Унаслідок операції затримано двох співробітників ФСБ – виконавчого директора і шеф-редактора.

У МЗС країни агресорки висловили занепокоєння – російські дипломати нібито не могли зв'язатися з затриманими "журналістами", а азербайджанська сторона не надала пояснень.

Де розташований Азербайджан: дивіться на карті

Довідка: географічно Росія розташована на північ від Азербайджану, між країнами знаходиться Кавказький хребет. Протяжність спільного кордону, що проходить через гори, передгір'я та низини, зокрема через річку Самур, – близько 300 кілометрів.