Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху: що там відбувається

Міноборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Азербайджан також нібито оголосив про закриття повітряного простору для Вірменії.

Як мовиться у заяві Міноборони Азербайджану, "громадяни й об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться лише легітимні військові об'єкти", що відбувається у Карабаху – передає 24 Канал.