Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху: що там відбувається
Міноборони Азербайджану 19 вересня оголосило про початок "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Азербайджан також нібито оголосив про закриття повітряного простору для Вірменії.
Як мовиться у заяві Міноборони Азербайджану, "громадяни й об'єкти цивільної інфраструктури не є цілями, з ладу виводяться лише легітимні військові об'єкти", що відбувається у Карабаху – передає 24 Канал.
Міністерство оборони Вірменії заявило, що не має Збройних Сил країни у Нагорному Карабаху. У Міноборони Азербайджану заявили що Збройні Сили Вірменії буцімто "розміщують зброю" поблизу з місцями проживання цивільних людей. Оскільки ці цілі є легітимними для ударів, то населення закликали триматися якомога далі від військових об'єктів. Ба більше, Азербайджан закликає людей "не надавати допомогу підрозділам Вірменії". Закликаємо триматися якомога далі від військових об'єктів і не надавати підтримку підрозділам ЗС Вірменії. Інформація про це була розіслана вірменським мешканцям Карабахського регіону Азербайджану за допомогою мобільного SMS-сервісу, Крім того, населення Карабаху через гучномовці отримує "інформаційні листівки" від Баку. Азербайджан також обіцяє охорону адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, релігійних та інших об'єктів, безпека яких гарантується відповідно до законів Азербайджанської Республіки та норм міжнародного гуманітарного права. У Міноборони Азербайджану заявляють, що літнім людям, а також особам з обмеженими можливостями та хворим буде надано необхідну медичну та іншу допомогу, вони будуть забезпечені питною водою та продуктами харчування. Ба більше, Баку планує організувати евакуаційні коридори. "Для евакуації населення з небезпечної зони в Карабаху створено гуманітарні коридори та пункти прийому", – заявили в Міноборони. У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що для припинення "антитерористичної операції" необідно виконати 2 умови: У російському МЗС заявили, що Росія контактує з Азербайджаном через проведення Баку "антитерористичної операції" в Карабаху. Крім того, Марія Захарова пояснила, як можна зупинити конфлікт. Ми знаємо, що необхідно зробити для врегулювання ситуації: виконати домовленості та не провокувати ситуацію, Міністерство оборони Вірменії заявило, що станом на зараз ситуація на кордонах відносно стабільна. Разом з тим, початок "антитерористичних заходів" армією Азербайджану у відомстві не коментують. У Карабаху не припиняються вибухи. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, околиці Степанакерта перебувають під постійним обстрілом. Також армія Азербайджану використовує безпілотники для ударів. Вибухи на околицях Степанакерта: дивіться відео У мережі вже публікують кадри знищення військових об'єктів на території Карабаху. Так, нібито зруйновано військовий пост вірменських Збройних Сил на дорозі Каркіджахан-Халфалі в Карабахському районі. Знищення посту військових Вірменії: дивіться відео Також у мережі заявляють про буцімто знищення комплексу радіоелектронної боротьби Збройних Сил Вірменії. Його нібито знищили з РСЗВ у селі Ашаги Отараг. Кадри нібито знищення РЕБ Вірменії: дивіться відео Офіційно Баку заявляє, що причиною початку "антитерористичних заходів" стали "систематичні обстріли" позицій армії Азербайджану з боку Вірменії в Карабаху. Крім того, Вірменія буцімто продовжує "мінування азербайджанських територій", інженерно удосконалює бойові позиції та збільшує кількість окопів і бліндажів. Це все, за словами Міноборони Азербайджану тривало протягом останніх місяців, що "посилило напруженість на кордоні". У Баку також заявили про посилення бойових позицій противника особовим складом, бронетехнікою, артилерією та іншою зброєю, приведення частин у високий рівень боєздатності, створення додаткових мобілізаційних частин, розширення розвідувальної діяльності проти підрозділів Азербайджану. Крім того, днями в Баку загинуло 4 співробітники МВС Азербайджану. Причиною смерті став підрив міни. Як заявляє місцева влада, вибухівку заклали з "терористичною метою розвідувально-диверсійні групи збройних сил Вірменії в Карабахському економічному районі Азербайджану". Місцеві жителі повідомляють, що у Карабаху зник мобільний зв'язок. Також Міноборони Азербайджану оголосило про закриття повітряного простору для Вірменії. У мережі поширюють кадри, на яких лунає повітряна тривога у Карабаху, а також чутно звуки вибухів. Крім того, у Степанакерті (столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки) нібито "з усіх боків чути артилерійську канонаду". Повітряна тривога та вибухи у Карабаху: дивіться відео Вибухи у Карабаху: дивіться відео У пресслужбі відомства заявили, що у Нагірному Карабуху розпочали "антитерористичні заходи локального характеру". Причиною для їхнього проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки. З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнених від громадян, відновлювальні роботи та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру, У відомстві також заявили, що у рамках "заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення".
Азербайджан пропонує евакуацію з Карабаху
– мовиться у повідомленні Міноборони.
В Азербайджані назвали умови для припинення "операції"
У Росії відреагували на загострення у Карабаху
– заявила Захарова.
В Баку назвали причини початку "операції"
Міноборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичної операції
– мовиться у заяві Міноборони Азербайджану.
Міністерство оборони Вірменії заявило, що не має Збройних Сил країни у Нагорному Карабаху.
У Міноборони Азербайджану заявили що Збройні Сили Вірменії буцімто "розміщують зброю" поблизу з місцями проживання цивільних людей. Оскільки ці цілі є легітимними для ударів, то населення закликали триматися якомога далі від військових об'єктів. Ба більше, Азербайджан закликає людей "не надавати допомогу підрозділам Вірменії".
Закликаємо триматися якомога далі від військових об'єктів і не надавати підтримку підрозділам ЗС Вірменії. Інформація про це була розіслана вірменським мешканцям Карабахського регіону Азербайджану за допомогою мобільного SMS-сервісу,
Крім того, населення Карабаху через гучномовці отримує "інформаційні листівки" від Баку. Азербайджан також обіцяє охорону адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, релігійних та інших об'єктів, безпека яких гарантується відповідно до законів Азербайджанської Республіки та норм міжнародного гуманітарного права.
У Міноборони Азербайджану заявляють, що літнім людям, а також особам з обмеженими можливостями та хворим буде надано необхідну медичну та іншу допомогу, вони будуть забезпечені питною водою та продуктами харчування. Ба більше, Баку планує організувати евакуаційні коридори.
"Для евакуації населення з небезпечної зони в Карабаху створено гуманітарні коридори та пункти прийому", – заявили в Міноборони.
У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що для припинення "антитерористичної операції" необідно виконати 2 умови:
У російському МЗС заявили, що Росія контактує з Азербайджаном через проведення Баку "антитерористичної операції" в Карабаху. Крім того, Марія Захарова пояснила, як можна зупинити конфлікт.
Ми знаємо, що необхідно зробити для врегулювання ситуації: виконати домовленості та не провокувати ситуацію,
Міністерство оборони Вірменії заявило, що станом на зараз ситуація на кордонах відносно стабільна. Разом з тим, початок "антитерористичних заходів" армією Азербайджану у відомстві не коментують.
У Карабаху не припиняються вибухи. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, околиці Степанакерта перебувають під постійним обстрілом. Також армія Азербайджану використовує безпілотники для ударів.
Вибухи на околицях Степанакерта: дивіться відео
У мережі вже публікують кадри знищення військових об'єктів на території Карабаху. Так, нібито зруйновано військовий пост вірменських Збройних Сил на дорозі Каркіджахан-Халфалі в Карабахському районі.
Знищення посту військових Вірменії: дивіться відео
Також у мережі заявляють про буцімто знищення комплексу радіоелектронної боротьби Збройних Сил Вірменії. Його нібито знищили з РСЗВ у селі Ашаги Отараг.
Кадри нібито знищення РЕБ Вірменії: дивіться відео
Офіційно Баку заявляє, що причиною початку "антитерористичних заходів" стали "систематичні обстріли" позицій армії Азербайджану з боку Вірменії в Карабаху. Крім того, Вірменія буцімто продовжує "мінування азербайджанських територій", інженерно удосконалює бойові позиції та збільшує кількість окопів і бліндажів. Це все, за словами Міноборони Азербайджану тривало протягом останніх місяців, що "посилило напруженість на кордоні".
У Баку також заявили про посилення бойових позицій противника особовим складом, бронетехнікою, артилерією та іншою зброєю, приведення частин у високий рівень боєздатності, створення додаткових мобілізаційних частин, розширення розвідувальної діяльності проти підрозділів Азербайджану.
Крім того, днями в Баку загинуло 4 співробітники МВС Азербайджану. Причиною смерті став підрив міни. Як заявляє місцева влада, вибухівку заклали з "терористичною метою розвідувально-диверсійні групи збройних сил Вірменії в Карабахському економічному районі Азербайджану".
Місцеві жителі повідомляють, що у Карабаху зник мобільний зв'язок. Також Міноборони Азербайджану оголосило про закриття повітряного простору для Вірменії.
У мережі поширюють кадри, на яких лунає повітряна тривога у Карабаху, а також чутно звуки вибухів. Крім того, у Степанакерті (столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки) нібито "з усіх боків чути артилерійську канонаду".
Повітряна тривога та вибухи у Карабаху: дивіться відео
Вибухи у Карабаху: дивіться відео
У пресслужбі відомства заявили, що у Нагірному Карабуху розпочали "антитерористичні заходи локального характеру". Причиною для їхнього проведення стали нібито численні порушення режиму припинення вогню зі сторони невизнаної республіки.
З метою забезпечення положень Тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабахському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, забезпечення безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнених від громадян, відновлювальні роботи та наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу Азербайджанської Республіки, в регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру,
У відомстві також заявили, що у рамках "заходів із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їх довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення".