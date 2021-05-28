Азербайджан повідомив про обстріл позицій вірменами: реакція Єревану

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл своїх позицій вірменськими військовими у ніч з 27 на 28 травня. Вірменська сторона цю заяву назвала брехнею та дезінформацією.

Вірменські військові, кажуть у Баку, відкривали вогонь одразу у кількох напрямках. Мовиться про населений пункт Ашаги Бузгов Нахчиванської автономної республіки.

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Поранення зазнав азербайджанський військовий

У результаті азербайджанець отримав поранення в плече. Військового госпіталізували, його життю нічого не загрожує. У відповідь азербайджанські сили теж відкрили вогонь.

Повідомляємо, що відповідальність за ескалацію в Нахчиванської зоні вірмено-азербайджанської державного кордону повністю лежить на Вірменії. Закликаємо вірменську сторону утриматися від провокацій та інших дій, що можуть призвести до загострення ситуації, і діяти відповідально,

– заявили у Міноборони Азербайджану.

Напередодні Пашинян запропонував варіант врегулювання ситуації

У Єревані закидами Баку обурені, заяви назвали "дезінформацією та брехнею"

Зазначимо, що напередодні виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян оприлюднив план врегулювання ситуації у Нагірному Карабаху. Пашинян пропонує, щоб сили Вірменії та Азербайджану відвели на однакову відстань від кордону. На самому кордоні мають працювати спостерігачі від Росії та ОБСЄ.