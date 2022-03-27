"Жодного Карабаху немає, є Азербайджан": у Баку вимагають від Росії відвести війська

Баку вимагає від Росії вивести залишки військ Вірменії з території Азербайджану. А також не використовувати назву "Нагірний Карабах".

25 березня відбулася телефонна розмова міністра оборони Азербайджану генерал-полковника Закіра Гасанова з главою Міноборони Росії Шойгу. Сторони обговорили ситуацію у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці, де тимчасово дислокований російський контингент.

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Міноборони Азербайджану закликає Росію забезпечити повне виведення залишків вірменської армії.

В Азербайджані також наголосили, що не існує такої адміністративно-територіальної одиниці, як "Нагірний Карабах". А назва села, що згадується у заяві, не Фурух, а Фаррух.

У Баку також заявили, що не порушували положень тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року, на відміну від Вірменії.

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Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.