Це Велика вітчизняна війна, – Азербайджан зробив тривожну заяву
У Нагірному Карабасі продовжується військовий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. У Баку наголосили, що хочуть миру. Однак ситуацію у Нагірному Карабасі вже назвали початком Великої вітчизняної війни.
Азербайджан вимагає, щоб Вірменія припинила окупацію. Про це 28 вересня заявив завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє "РБК-Україна".
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Це Велика вітчизняна війна. На території Азербайджану оголошено воєнний стан, сьогодні оголошена часткова мобілізація. Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили,
– заявив Гаджієв.
Він також розповів, що станом на 28 вересня бої точаться уздовж всієї лінії фронту. Гаджієв наголосив, що Вірменія завжди бере під приціл мирне населення.
Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває від 1990-х. Тоді утворилася самопроголошена Нагірно Карабаська республіка.
- 27 вересня 2020 року на території Нагірного Карабаху поновилися воєнні дії. Азербайджан та Вірменія обстрілюють позиції одне одного. Кожна сторона звинувачує ворога у тому, що саме він розпочав конфлікт.
- Вірменію підтримує Росія, Азербайджан – Туреччина.
- Вірменія вже заявила, що в Нагірному Карабасі на боці Азербайджану воюють найманці з Туреччини. Однак Азербайджан спростовує ці слова. Навпаки там заявили, що саме на боці Вірменії воюють наймані солдати, які прибули з Сирії та країн Близького Сходу.
- Обидві сторони зазнали втрат. Вже загинули сотні військових.
- Азербайджан частково мобілізував армію.
Дивіться відео конфлікту Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабасі: