У Нагірному Карабасі продовжується військовий конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. У Баку наголосили, що хочуть миру. Однак ситуацію у Нагірному Карабасі вже назвали початком Великої вітчизняної війни.

Азербайджан вимагає, щоб Вірменія припинила окупацію. Про це 28 вересня заявив завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє "РБК-Україна".

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Це Велика вітчизняна війна. На території Азербайджану оголошено воєнний стан, сьогодні оголошена часткова мобілізація. Азербайджан діє в рамках міжнародного права, чого не можна сказати про вірменські збройні сили,

– заявив Гаджієв.

Він також розповів, що станом на 28 вересня бої точаться уздовж всієї лінії фронту. Гаджієв наголосив, що Вірменія завжди бере під приціл мирне населення.

Що відомо про конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном триває від 1990-х. Тоді утворилася самопроголошена Нагірно Карабаська республіка.

27 вересня 2020 року на території Нагірного Карабаху поновилися воєнні дії. Азербайджан та Вірменія обстрілюють позиції одне одного. Кожна сторона звинувачує ворога у тому, що саме він розпочав конфлікт.

Вірменію підтримує Росія, Азербайджан – Туреччина.

Вірменія вже заявила, що в Нагірному Карабасі на боці Азербайджану воюють найманці з Туреччини. Однак Азербайджан спростовує ці слова. Навпаки там заявили, що саме на боці Вірменії воюють наймані солдати, які прибули з Сирії та країн Близького Сходу.

Обидві сторони зазнали втрат. Вже загинули сотні військових.

Азербайджан частково мобілізував армію.

Дивіться відео конфлікту Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабасі: