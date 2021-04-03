Через пів року війни: Азербайджан знайшов докази обстрілів російськими ракетами – фото

Азербайджан під час розмінування території у березні виявив в Нагірному Карабасі уламки російських ракет "Іскандер". Натомість Росія все заперечує, а Вірменія не коментує.
Джерело:АЗЕРТАДЖ
Представники Агентства з розмінування територій Азербайджану показали уламки ракет 2 квітня. Їх знайшли території міста Шуша 15 березня. До слова, саме після захоплення цього міста Вірменія, Азербайджан та Росія уклали мирну угоду.
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Що відомо про знахідку
- Начальник оперативного штабу Агентства Ідріс Ісмайлов вважає, що ракети випустили вірменські збройні сили. Уламки знайшли у двох різних місцях міста.
- Після перевірки модифікаційних кодів уламків, встановили, що це російські ракети "Іскандер". Їх довжина становить 7,2 метра, діаметр – 920 міліметрів.
Уламки ракет / Фото azertag
Що кажуть у Вірменії
Начальник штабу Збройних сил Вірменії Артак Давтян заявив, що не коментуватиме інформацію. За його словами, це не підлягає розголошенню.
Що кажуть у Росії
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ракетні комплекси "Іскандер" в нагірнокарабаському конфлікті не застосовувалися, повідомляє Інтерфакс.
Наскільки я розумію, це нова інформація. Мені невідомо, чи доповідали по лінії військових,
– стверджує Пєсков.
До речі, в Баку заявили, що, судячи з маркування, ці ракети не для експорту, а були призначені саме для використання російськими військовими.
Російські "Іскандери" / Фото azertag