Через пів року війни: Азербайджан знайшов докази обстрілів російськими ракетами – фото

Азербайджан під час розмінування території у березні виявив в Нагірному Карабасі уламки російських ракет "Іскандер". Натомість Росія все заперечує, а Вірменія не коментує.

Представники Агентства з розмінування територій Азербайджану показали уламки ракет 2 квітня. Їх знайшли території міста Шуша 15 березня. До слова, саме після захоплення цього міста Вірменія, Азербайджан та Росія уклали мирну угоду.

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Що відомо про знахідку

Начальник оперативного штабу Агентства Ідріс Ісмайлов вважає, що ракети випустили вірменські збройні сили. Уламки знайшли у двох різних місцях міста.

Після перевірки модифікаційних кодів уламків, встановили, що це російські ракети "Іскандер". Їх довжина становить 7,2 метра, діаметр – 920 міліметрів.



Уламки ракет / Фото azertag

Що кажуть у Вірменії

Начальник штабу Збройних сил Вірменії Артак Давтян заявив, що не коментуватиме інформацію. За його словами, це не підлягає розголошенню.

Що кажуть у Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ракетні комплекси "Іскандер" в нагірнокарабаському конфлікті не застосовувалися, повідомляє Інтерфакс.

Наскільки я розумію, це нова інформація. Мені невідомо, чи доповідали по лінії військових,

– стверджує Пєсков.

До речі, в Баку заявили, що, судячи з маркування, ці ракети не для експорту, а були призначені саме для використання російськими військовими.