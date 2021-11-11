Аж 17 "червоних" регіонів: МОЗ оновило карантинні зони

МОЗ 11 листопада оновило перелік карантинних зон. Наразі в Україні є 17 "червоних" регіонів.

Окрім того, наразі в Україні є 3 "жовтих" регіони. Мовиться про Закарпаття, а також – Кіровоградську та Тернопільську області.

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Також у списку "помаранчевих" областей перебувають 5 областей:

Вінницька;

Полтавська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька.

Усі інші області – "червоні". "Зелених" регіонів в Україні наразі нема.

Глава Pfizer прокоментував фейки про вакцину

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що люди, які поширюю фейки про вакцину, – злочинці. Ціна відмови від вакцинації – життя мільйонів людей.

За словами Бурла, "ці люди (які поширюють фейки – 24 канал) – злочинці, вони – не погані люди, вони – злочинці".

Гендиректор Pfizer наголосив, що бояться і вакциновані, і невакциновані. Водночас їхні страхи – різні. Бо першим страшно захворіти, а другим – щепитися.