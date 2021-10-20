Аж 7 областей скоро можуть стати "червоними": кому загрожує посилення карантину

20 жовтня 2021 , 23:27
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Джерело:

фейсбук-сторінка Олексія Чернишова

Українські області одна за одною стають "червоними". Все через погіршення ситуації з коронавірусом та недостатні темпи вакцинації. Найсуворіші обмеження діють вже у 5 областях, під загрозою – ще щонайменше 7.

Про це попередив міністр розвитку громад і територій Олексій Черншиов. Він наголосив, що не варто чекати офіційного введення червоної зони, аби прискорювати темпи вакцинації.

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Чернишов назвав області, в яких можуть запровадити обмеження червоної зони вже найближчим часом, якщо там не посилять протиепідемічні заходи.  

Які області під ризиком:

  • Житомирщина;
  • Луганщина;
  • Львівщина;
  • Миколаївщина;
  • Рівненщина;
  • Хмельниччина;
  • Чернігівщина. 

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