Аж 7 областей скоро можуть стати "червоними": кому загрожує посилення карантину
20 жовтня 2021 , 23:27Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка Олексія Чернишова
Українські області одна за одною стають "червоними". Все через погіршення ситуації з коронавірусом та недостатні темпи вакцинації. Найсуворіші обмеження діють вже у 5 областях, під загрозою – ще щонайменше 7.
Про це попередив міністр розвитку громад і територій Олексій Черншиов. Він наголосив, що не варто чекати офіційного введення червоної зони, аби прискорювати темпи вакцинації.
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Чернишов назвав області, в яких можуть запровадити обмеження червоної зони вже найближчим часом, якщо там не посилять протиепідемічні заходи.
Які області під ризиком:
- Житомирщина;
- Луганщина;
- Львівщина;
- Миколаївщина;
- Рівненщина;
- Хмельниччина;
- Чернігівщина.
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