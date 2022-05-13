Аж до стрілянини: російські генерали б'ються між собою за збагачення на окупованій Херсонщині
Не встигли російські окупанти повноцінно взяти під контроль частину захопленої ними Херсонської області та взагалі з'ясувати, що у Москві далі планують робити з територією, як між ними почалися традиційні розбірки. Генерали збройних сил Росії та ФСБшники влаштували між собою справжню бойню.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські нелюди дуже швидко зрозуміли, що у вони утримуватимуть Південь України щонайменше кілька місяців, а, ймовірно, й набагато довше, тому у них є час на особисте збагачення. Через це очільники міноборони Росії одразу почали займатися не тільки війною, але й налагоджувати різноманітні схеми.
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Звісно, бажання збільшити свої статки на десятки мільйонів доларів виникло не лише у генералів збройних сил. Одразу після закріпленя військ на Херсонщину прибули ФСБшники.
Всі хочуть, як у 2014-му
- Російські генерали пам'ятають, чим для них була "маленька побєдоносна війна" у 2014-му році. Захоплення Донбасу дало керівникам багатьох відомств змогу встановити контроль над контрабандою товарів, продажем наркотиків, викраденням цілих заводів та фабрик.
- Розграбування Донбасу, а також крадіжка коштів, які Росія витрачала на створення квазіреспублік, призвели до того, що вищий керівний склад ФСБ та ГРУ отримав багатомільярдні прибутки.
- Втім, приблизно восени 2014 генерали зрозуміли, що створених схем збагачення занадто багато, а працюють вони з великою кількістю посередників. Так почалася реорганізація потоків, яка призвела до першого конфлікту між ФСБшниками та ГРУшниками.
- Представники двох кланів претендували на те, аби підім'яти під себе всі схеми як на Донеччині, так і на Луганщині, однак ніхто не хотів віддавати ласий шматочок конкурентам.
- Масштабні кулуарні розбірки йшли як у Кремлі, так і у полях Донбасу. Кураторів кількох угруповань бойовиків застрелили під час розбірок, а загалом переділ впливу на ОРДЛО закінчився тим, що ГРУшники залишили під собою всі схеми у так званій "ЛНР", а ФСБшники – у "ДНР".
На Херсонщині – не менш криваві конфлікти
Розуміючи, що окупація частини Херсонської області є виходом на нові ринки збагачення, представники всіх російських структур попрямували встановлювати власний контроль за потоками. Йдеться про розкрадання "гуманітарки", вивезення "віджатої" у селян агротехніки, кришування схем контрабанди та контроль за вкраденим українським зерном.
Аж до початку травня контроль над всіма схемами збагачення був відносно хаотичним – хто що вкрав, той на цьому й збагатився, але нещодавно ситуація змінилася. Російські військові одразу після окупації отримали наказ у будь-який спосіб забезпечити проведення посівної. Адже Кремль збирається всерйоз та надовго залишитися на Херсонщині, а викрадений в Україні врожай може посилити позиції країни-агресорки на ринку зерна. Однак отримувати відсотки з такого бізнесу захотіли й ФСБшники, які посилили заходи з віджимання у фермерів тракторів, комбайнів та іншої техніки. Ці злочини неабияк зривають посівну та призводять до бунтів селян, у чому не зацікавлені генерали міноборони. При цьому в Москву ФСБшники пишуть звіти про те, що військові не можуть впоратися з виконанням покладених на них завдань, а також пропонують покласти всю роботу з аграрних питань на ФСБ.
Втім, терористична служба безпеки наразі у Путіна не у фаворі, тому поки що ніяких просувань у напрямку відсторонення генералітету збройних сил від цієї частини потоків у них немає. Однак у полях на окупованих територіях ситуація загострюється. На озброєні групи ФСБшників, які їздять по селах та відбирають у фермерів техніку, почали влаштовувати засідки. 8 травня неподалік від Генічеська між двома загонами окупантів сталася стрілянина, яка закінчилася кількома загиблими та пораненими з обох боків. Звісно, всі втрати списали на участь у бойових діях.
Те, що переділ сфер впливу та потоків між двома структурами вийшли на новий рівень, є дуже доброю новиною для України. Адже російські генерали замість того, аби думати про війну, займаються мародерством, а загарбницькі угруповання при цьому вбивають самі себе. І триватиме це аж до моменту деокупації українських територій, адже подібний процес не зупинити.