Аж до стрілянини: російські генерали б'ються між собою за збагачення на окупованій Херсонщині

Не встигли російські окупанти повноцінно взяти під контроль частину захопленої ними Херсонської області та взагалі з'ясувати, що у Москві далі планують робити з територією, як між ними почалися традиційні розбірки. Генерали збройних сил Росії та ФСБшники влаштували між собою справжню бойню.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські нелюди дуже швидко зрозуміли, що у вони утримуватимуть Південь України щонайменше кілька місяців, а, ймовірно, й набагато довше, тому у них є час на особисте збагачення. Через це очільники міноборони Росії одразу почали займатися не тільки війною, але й налагоджувати різноманітні схеми.

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Звісно, бажання збільшити свої статки на десятки мільйонів доларів виникло не лише у генералів збройних сил. Одразу після закріпленя військ на Херсонщину прибули ФСБшники.

Всі хочуть, як у 2014-му

Російські генерали пам'ятають, чим для них була "маленька побєдоносна війна" у 2014-му році. Захоплення Донбасу дало керівникам багатьох відомств змогу встановити контроль над контрабандою товарів, продажем наркотиків, викраденням цілих заводів та фабрик.

Розграбування Донбасу, а також крадіжка коштів, які Росія витрачала на створення квазіреспублік, призвели до того, що вищий керівний склад ФСБ та ГРУ отримав багатомільярдні прибутки.

Втім, приблизно восени 2014 генерали зрозуміли, що створених схем збагачення занадто багато, а працюють вони з великою кількістю посередників. Так почалася реорганізація потоків, яка призвела до першого конфлікту між ФСБшниками та ГРУшниками.

Представники двох кланів претендували на те, аби підім'яти під себе всі схеми як на Донеччині, так і на Луганщині, однак ніхто не хотів віддавати ласий шматочок конкурентам.

Масштабні кулуарні розбірки йшли як у Кремлі, так і у полях Донбасу. Кураторів кількох угруповань бойовиків застрелили під час розбірок, а загалом переділ впливу на ОРДЛО закінчився тим, що ГРУшники залишили під собою всі схеми у так званій "ЛНР", а ФСБшники – у "ДНР".

На Херсонщині – не менш криваві конфлікти

Розуміючи, що окупація частини Херсонської області є виходом на нові ринки збагачення, представники всіх російських структур попрямували встановлювати власний контроль за потоками. Йдеться про розкрадання "гуманітарки", вивезення "віджатої" у селян агротехніки, кришування схем контрабанди та контроль за вкраденим українським зерном.

Аж до початку травня контроль над всіма схемами збагачення був відносно хаотичним – хто що вкрав, той на цьому й збагатився, але нещодавно ситуація змінилася. Російські військові одразу після окупації отримали наказ у будь-який спосіб забезпечити проведення посівної. Адже Кремль збирається всерйоз та надовго залишитися на Херсонщині, а викрадений в Україні врожай може посилити позиції країни-агресорки на ринку зерна. Однак отримувати відсотки з такого бізнесу захотіли й ФСБшники, які посилили заходи з віджимання у фермерів тракторів, комбайнів та іншої техніки. Ці злочини неабияк зривають посівну та призводять до бунтів селян, у чому не зацікавлені генерали міноборони. При цьому в Москву ФСБшники пишуть звіти про те, що військові не можуть впоратися з виконанням покладених на них завдань, а також пропонують покласти всю роботу з аграрних питань на ФСБ.

Втім, терористична служба безпеки наразі у Путіна не у фаворі, тому поки що ніяких просувань у напрямку відсторонення генералітету збройних сил від цієї частини потоків у них немає. Однак у полях на окупованих територіях ситуація загострюється. На озброєні групи ФСБшників, які їздять по селах та відбирають у фермерів техніку, почали влаштовувати засідки. 8 травня неподалік від Генічеська між двома загонами окупантів сталася стрілянина, яка закінчилася кількома загиблими та пораненими з обох боків. Звісно, всі втрати списали на участь у бойових діях.

Те, що переділ сфер впливу та потоків між двома структурами вийшли на новий рівень, є дуже доброю новиною для України. Адже російські генерали замість того, аби думати про війну, займаються мародерством, а загарбницькі угруповання при цьому вбивають самі себе. І триватиме це аж до моменту деокупації українських територій, адже подібний процес не зупинити.