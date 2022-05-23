Ажіотаж зашкалює: в українських містах шалені черги за новою маркою "Укрпошти"

Укрпошта 23 травня запустила продаж нової марки "Руський воєнний корабль всьо". У різних містах України утворилися черги, аби її придбати.

24 канал дослідив ажіотаж навколо марок та зібрав світлини з міст України, де утворилися найбільші черги охочих.

Важливо Дуді подарували легендарну марку "Укрпошти" з російським кораблем

Київ

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що люди із самого ранку біля відділення вибудували черги. Попри те, що продаж розпочався о 14:00.



Ранкова черга за маркою / Фото Ігор Смілянський

Львів

На своїй сторінці у телеграм голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував світлини черг за новою маркою.

За його словами, такого ажіотажу він ще не бачив, адже люди стояли у довгих чергах, щоб купити поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді …!". Через такий великий попит, Укрпошті довелося обмежити кількість марок, які можна отримати в одні руки.

Слова Романа Грибова, прикордонника з острова Зміїний, не тільки об’єднали всіх українців, але й стали пророчими,

– зазначив Максим Козицький.

"Сьогодні (23 травня 2022 року – 24 канал) відбулось спецпогашення другої серії марок, уже без корабля, – "Русскій воєнний корабль, …всьо!". Дякую Укрпошті, яка в особливий спосіб записує історію, яку сьогодні творить наш народ", – додав Максим Козицький.

Дивіться світлини черг за новою маркою

Одеса

Також черги за новою маркою спостерігаються й у приміщенні Одеського головпоштамту.



Черги за маркою / Фото Суспільне Одеса

Важливо нагадати, що кожен охочий може придбати не більше 2 аркушів та 5 конвертів і листівок.

Дніпро

Черга за новою маркою від “Укрпошти” зі знищеним російським крейсером "Москва" у Дніпровському головпоштамті.



Черга за маркою / Фото Суспільне Дніпро



Дніпровський головпоштамт / Фото Суспільне Дніпро

Черкаси

Крім того, у Черкасах біля головного відділення поштового оператора від самого ранку вишукувалася черга.



Черга у Черкасах / Фото Суспільне Черкаси

Рівне

Нові марки зі знищеним російським крейсером "Москва" прагнуть придбати й люди у Рівному.

Дивіться світлини черги у Рівному:

Що відомо про нову марку

Укрпошта розпочала продаж другої серії марок, присвяченого потопленню українськими ракетами крейсеру "Москва". Перша марка "Русскій воєнний корабль – іди на**й" набула шаленої популярності.

В День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського крейсера "Москва", Укрпошта випустила марку "Русскій воєнний корабль … всьо!".

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