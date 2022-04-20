"Азов" готовий евакуюватися з Маріуполя, щоб врятувати військових і поховати загиблих

Бійці полку "Азов" не здаватимуться в полон. Проте вони готові евакуюватись зі своєю стрілецької зброєю з міста за участі третьої сторони. На це вони готові, аби врятувати поранених та поховати загиблих.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, друг Калина. Він зазначив, що в "Азові" готові до евакуації – заради порятунку особового складу.

До теми Арахамія та Подоляк пообіцяли захисникам Маріуполя приїхати в місто на переговори

Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони, – "Азов"

Ми готові до евакуації за підтримки третьої сторони зі своєю стрілецькою зброєю, аби врятувати особовий склад, евакуювати наших поранених, забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями,

– наголосив Калина.

Мовиться лише про вихід на територію, яка є непідконтрольною Росії. В "Азові" закликали весь цивілізований світ долучитись до гарантій безпеки. Для евакуації потрібно припинити бомбардування і на ділі, а не на словах ввести режим тиші. Паламар додав: про здачу зброю та здачу в полон немає і мови.

Заступник командира полку "Азов" також повідомив, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк та голова української делегації на перемовинах Давид Арахамія обіцяли захисникам прибути в Маріуполь.

Дивіться звернення заступника командира полку "Азов", Святослава Паламаря: