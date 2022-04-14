"Азов" у Маріуполі щогодини знищує до 2 окупантів, а кожні 3 години – техніку
14 квітня 2022 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "АЗОВ - Маріуполь"
Бійці полку "Азов" продовжують героїчно давати відсіч російським окупантам у Маріуполі. Вони вже ліквідували понад 2 тисячі ворожих піхотинців.
Бійці творять неймовірні речі, які виходять за межі можливого. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.
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Досягнення "Азову" у Маріуполі
- знищено 46 танків, а підбиті – 27,
- пошкоджені та знищені 60 БМП та БМД,
- 30 БТРів,
- а також "Тайфуни", "Рисі", "Тигри",
- знищені вантажні та легкові автомобілі,
- безпілотники та літаки.
Це означає, що кожні 3 години підбиваємо ворожу техніку, а кожної години знищуємо до 2 окупантів. Чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі запеклі бої?
– наголосив воїн.
Він зазначив, що окупантів військові знищують у повному оточенні та без належної підтримки. Наших захисників стає все менше, однак вони не здаються.
До теми дивіться відео про ситуацію на фронті станом на 18:00 14 квітня: