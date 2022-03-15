"Азов" показав нові трофеї та знищену техніку окупантів: яскраві фото

Бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" знову дали відсіч ворогу у бою. Частину військової техніки окупанта знищили, як і самих противників.

Крім того, у бою наші захисники отримали й нові трофеї. Фотографіями із розтрощеною, а також отримаю вцілілою технікою ворога, "Азов" похвалився у своєму телеграм-каналі.

До теми "Азов" розбив росіян, позбавивши їх можливості обстрілювати Маріуполь з одного з напрямків

"Можна вічно дивитися на вогонь, воду і як "Азов" знищує техніку росіян", – підписали добірку яскравих фото.

Нагадаємо, що за добу 14 березня у результаті боїв під Маріуполем бійці "Азову" знищили:

1 "Тайфун";

4 БТРи;

2 ББМ "Рись".

Відомо, що воїни окремого загону спеціального призначення знищили також велику кількість піхоти орди, зокрема 17 спецпризначенців ГРУ Росії.

"Азов" показав свою нову трофейну техніку / Фото "Азову"

До теми – Як зараз виглядає Маріуполь з неба: дивіться відео