"Азов" розбив росіян, позбавивши їх можливості обстрілювати Маріуполь з одного з напрямків

Триває героїчна оборона Маріуполя. Бійці "Азову" нанесли вогневого ураження російським загарбникам – тепер ворог не зможе обстрілювати місто з одного із напрямків.

Про це ввечері 13 березня повідомили на фейсбук-сторінці Національної гвардії України. Там розповіли про досягнення бійців окремого загону спеціального призначення "Азов".

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"Азов" мужньо обороняє місто від загарбників

Бійці точними ударами нанесли вогневого ураження російській бронетехніці. Їм вдалося знищити живу силу окупантів й залишити ворога можливості обстрілювати місто й просуватися на підступи з одного із напрямків.

Усі військовослужбовці, які мужньо обороняють місто, роблять усе можливе, аби ворог не зміг просунутись далі,

– наголосили в НГУ.

Й додали, що водночас і військові, й правоохоронці намагаються постійно надавати допомогу громадянам, які страждають від численних обстрілів та авіаударів у Маріуполі.

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Захисники Маріуполя відважно б'ються з переважаючими силами ворога. Напередодні "Азов" знищив там 6 ворожих танків, 2 бронетранспортера, "Тигр" та ворожу піхоту. У полон потрапили 12 загарбників.

Від початку війни окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб. Ворог цинічно обстрілює мирне населення, загинуло понад 2 тисячі людей.

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