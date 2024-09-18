Тут немає місця конкуренції, – в "Азові" відповіли на скандальний допис про патронатну службу

Довкола "Азову" загорівся скандал щодо створення служби супроводу. Після того, як Денис "Редіс" Прокопенко оголосив про початок роботи нової структури, патронатна служба "Янголи Азову" заявила, що була шокована цією інформацією.

"Янголи Азову" заявили, що про створення "АЗОВ.Супровід" вони дізналися випадково з допису Прокопенка і тепер почався "хаос". На їхній допис офіційно відреагували в "Азов".

Подробиці скандалу Переживаємо глибокий шок, – "Янголи Азову" про нову службу супроводу бійців комбрига Прокопенка

Офіційний коментар "Азову"

В "Азові" пояснили, що нещодавно в Україні набула чинності постанова про створення служб супроводу для підрозділів Сил оборони. І взірцем для цих змін стала саме патронатна служба "Янголи Азову", яка вела свою діяльність з 2014 року і займалася реабілітацією поранених бійців підрозділу.

Внесок "Янголів Азову" є і буде неоціненним. Вони не просто створили структуру, яка допомагала бійцям спершу ОЗСП "Азов", а потім 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ та 3-ій окремій штурмовій бригаді ЗСУ, а і впровадили якісні зміни в усі структури Сил оборони – за їхнім прикладом подібні служби незабаром будуть впроваджені в інші бригади Сил оборони України,

– написали у пресслужбі.

Бійці зауважили, що оскільки "Янголи Азову" не є структурною складовою 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, а офіційно перебувають на службі в іншій бригаді, згідно з постановою є необхідність створити службу супроводу в структурі підрозділу, де служать військовослужбовці НГУ.

Керівниця "Янголів Азову" неодноразово повторювала в інтерв'ю, що дуже рада нововведенням, взірцем яких стала її структура, та готова допомагати їхньому впровадженню в інші бригади... Ми щиро здивовані публічній реакції "Янголів Азову", оскільки ця ініціатива була запроваджена активістами їхньої служби,

– повідомили в "Азов"

Захисники зазначили, що наразі "АЗОВ.Супровід" лиш на стадії створення, і служба не приховувала своєї діяльності на жодному етапі розвитку.

Крім цього, за словами бригади, команда та керівниця "Янголів Азову" були проінформовані про створення та навіть пропонували свою допомогу на етапі становлення нової служби.

"АЗОВ.Супровід" розпочали свою діяльність поступово, із допомоги та реабілітації повернених полонених солдатів-строковиків з обміну 24 серпня, що ніяк не перетиналося з інтересами патронатної служби "Янголи Азову". Також служба супроводу була залучена для допомоги військовослужбовцям бригади, які повернулись з полону 13-го та 14-го вересня. Відповідно, для залучення необхідних коштів і звітування про свою роботу, служба оголосила про своє існування офіційно. Тобто ні про який колапс і хаос мова не йшла,

– пояснили в "Азов".

Захисники наголосили, що в подібних питаннях немає місця конкуренції та публічним скандалам. Оскільки умови тут диктують не окремі люди, а жорстокі реалії війни – полон та інтенсивність бойових дій.