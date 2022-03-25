"Азов" за ніч знищив понад 20 росіян і багато техніки в Маріуполі
25 березня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:"Азов"
У ніч проти 25 лютого полк "Азов" знищив понад 20 росіян в Маріуполі. Вороги зазнали втрати і в техніці.
"Азов" знищив 8 одиниць різної техніки окупантів. Про це повідомили на офіційній сторінці полку зранку 25 березня.
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Протягом ночі бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів, 2 БМД, 1 бойова машина десанту ворога пошкоджена. Знищено понад два десятки окупантів,
– мовиться в повідомленні.
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